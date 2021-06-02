У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появился новый заместитель, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

Новая должность была учреждена в январе в рамках пересмотра устава коммунистической Трудовой партии Кореи (ТПК). Кто именно занял эту должность, не уточняется.

Эксперты полагают, что она пока может быть вакантной, либо же занятой заместителем председателя ТПК Чо Ён Воном или премьер-министром Ким Ток Хуном – «двумя самыми влиятельными» чиновниками в правительстве. Оба ранее совершали визиты по стране, которые прежде выполнял и сам лидер.

Как сообщает телеканал, некоторые аналитики полагают, что только члены высшего эшелона ТПК будут иметь право занимать новую должность, то есть сестра Ким Чен Ына, член Политбюро ЦК ТПК Ким Ё Чжон вряд ли станет его помощницей.

«Влиятельная сестра руководителя страны, Ким Ё Чжон, вероятно, не тот человек, который был задействован на эту роль», — приводит CNN мнение Лим Ыл Чула, профессора Высшей школы северокорейских исследований Университета Кеннам.

CNN отмечает, что нет данных, указывающих на то, что создание должности имеет отношение к состоянию здоровья Ким Чен Ына, которое стало предметом внимания СМИ начиная с прошлого года.

Minval.az