Норвегия с 11 июня начнет использовать собственный сертификат, где будет указано, что его обладатель привился от коронавируса. Об этом сообщил в среду глава норвежского Минздрава Бент Хёйе.

«Если рассмотрение в парламенте пройдет, как запланировано, ковид-сертификат с QR-кодом у нас будет готов 11 июня», — сказал он (цитата по ТАСС). Документ будет содержать информацию о вакцинации, результате теста на коронавирус или уже перенесенном заражении коронавирусом.

По словам Хёйе, сертификат будет существовать в двух вариантах: первый подойдет для использования внутри страны, второй будет содержать более подробную информацию и подойдет для зарубежных поездок.

«ЕС для пересечения границы требует больше информации. Может, например, понадобиться показать название вакцины, число доз или дату. Поэтому для этого мы готовим расширенную версию сертификата», — пояснил министр.

Minval.az