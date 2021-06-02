

США и их союзники по НАТО провели широкомасштабную миссию в небе над странами-членами Альянса.

«США и союзники участвовали в широкомасштабной миссии НАТО, в которой принимают участие более 20 стран НАТО, совершая полеты над странами-членами НАТО в учениях, призванных частично направить послание президенту России Владимиру Путину», – сообщил телеканал CNN.

Указано, что учения проводятся за несколько недель до встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

В свою очередь Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщают, что полеты боевых самолетов прошли над территорией всех европейских членов НАТО. В частности, американцы отправили на эти учения стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Minval.az