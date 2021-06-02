

Японские власти ищут граждан, желающих занять пустующие дома в сельских районах. Всего таких домовладений около 8 миллионов — они выставлены на продажу по цене от 500 долларов, сообщает Insider. Некоторые отдают бесплатно.

Чтобы стимулировать интерес граждан к пустующим домам, власти ряда регионов страны предоставляют субсидии на их ремонт. По официальным данным, в стране заброшено 8,49 миллиона домовладений. С 2013 года их число увеличилось на 3,2 процента. Чаще всего дома оставляют по обычным причинам — хозяева просто умирают или переезжают.

Большинство заброшенных построек расположено в префектурах Вакаяма, Токусима, Кагосима и Кочи — доля таких домов там превышает 18 процентов от общего числа домовладений. В ряде регионов начали создавать специальные сайты, где размещаются списки свободных домов. Их распродают за бесценок.

Minval.az