

В провинции Ди-Кар на юге Ирака из-за мукормикоза – грибкового заболевания, именуемого «черной плесенью», скончались как минимум два человека, передает телеканал Rudaw, ссылаясь на представителя местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили.

«В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения черной плесенью и два случая смерти. Оба этих случая связаны с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусной инфекцией», – отметил аль-Замили.

Известно, что мукормикоз возникает как осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Его могут выявить у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок попадает в кожу через порез, царапину или ожог.

Опаснее всего заболевание для тех, кто страдает диабетом и лиц, чей иммунитет понижен после борьбы с недугом, к примеру, с коронавирусом.

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