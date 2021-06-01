Германия официально прекращает добычу урана. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на агентство dpa.

Последняя партия этого радиоактивного элемента покидает территорию предприятия Wismut GmbH в городе Кёнигштайн (земля Гессен). Поставка включает в себя 19,5 тонн смеси воды и оксида урана.

С 1997 года закупки у предприятия осуществляла американская компания Nuclear Fuels.

Прекращение производства осуществляется под контролем Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Международного агентства по атомной энергии (IAEA).

В плановом порядке добыча урана в Германии завершилась в 1990 году. Тем не менее при доразработке остаточных запасов — в том числе в Саксонии и Тюрингии — были получены до 3 350 тонн этого вещества.

До 1990 года ГДР была четвертым по объему производителем урана в мире. С 1946 года около 216 350 тонн было поставлено только в СССР, который использовал радиоактивный элемент для своей ядерной программы.

С 1991 года Wismut GmbH занималась восстановлением ущерба, нанесенного окружающей среде производством, и его консервацией. Федеральное правительство выделило порядка 6,8 млрд евро на эти цели.

Minval.az