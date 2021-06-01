Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса производства компании Sinovac Biotech для экстренного применения для людей старше 18 лет.

Sinovac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ. В начале мая одобрение организации получил препарат Sinopharm, отмечает «Медуза».

Всего (с учетом Sinovac) ВОЗ одобрила семь вакцин. В список, помимо китайских, вошли препараты от Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.

Minval.az