

В городе Кобе на западе Японии у пациента обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Отмечается, что зараженный 50-летний мужчина не покидал территорию страны, поэтому медики сделали вывод, что мутация развилась прямо в его организме. Генетический анализ доказал, что вирус произошел от британского штамма COVID-19.

Как сообщает NHK, обнаруженный штамм обладает высокой вероятностью тяжелых осложнений и способен быстро распространяться. В Кобе было зарегистрировано более 150 случаев заражения коронавирусом с иностранными мутациями. Представители региональных служб здравоохранения заявили, что продолжат принимать все необходимые меры для борьбы с эпидемией.

Minval.az