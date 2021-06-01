Семь стран Евросоюза — Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия — с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС, передает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник в Брюсселе.

«Уже сегодня семь государств-членов — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране», — отмечается в нем.

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