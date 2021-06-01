Власти Перу пересмотрели показатели смертности от COVID-19, увеличив их в 2,5 раза. В результате страна вышла на первое место в мире по уровню смертности от коронавируса на душу населения. Об этом сообщает BBC.

Как заявила журналистам премьер-министр Перу Виолета Бермудес, показатели были пересмотрены по рекомендации перуанских и международных экспертов и в них учтены избыточные случаи смерти в стране. По новым данным, в Перу с начала пандемии умерли 180 764 человека. До пересмотра считалось, что умерли чуть больше 69,3 тыс. человек. Теперь у страны более 500 смертей на 100 тыс. населения, и это гораздо больше, чем у Венгрии, которая до этого была лидером по данному показателю.

При этом в соседних с Перу странах совсем другая ситуация. В Колумбии, где население больше, умерли чуть больше 88 тыс. человек. А у Бразилии, где умерли более 462 тыс. человек и которая стоит на втором месте в мире по этому показателю, при населении 211 млн человек соотношение смертей на душу населения получается не таким высоким, как в Перу.

Minval.az