

Китай окажет посильную помощь Сирии в оживлении ее экономики, улучшении жизни населения, а также в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Сирии Башару Асаду в связи с его победой на выборах главы государства.

«Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, будет оказывать посильную помощь Сирии в борьбе с эпидемией коронавируса, оживлении экономики страны и улучшении жизни ее народа», — говорится в телеграмме, текст которой во вторник опубликовало Центральное телевидение Китая.

Как отметил Си Цзиньпин, КНР также «будет содействовать продвижению китайско-сирийского сотрудничества на новый уровень».

В послании говорится, что «Китай и Сирия — традиционно дружественные государства, Сирия была одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с Китаем». «Я придаю важное значение развитию китайско-сирийских отношений и готов работать вместе с президентом Асадом, чтобы использовать отмечаемое в этом году 65-летие установления дипломатических отношений для дальнейшего продвижения двусторонних связей и достижения еще больших успехов», — заявил председатель КНР в телеграмме.

Minval.az