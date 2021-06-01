Второй этап процесса смягчения ограничений, введенных ранее властями Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, начался во вторник.

Если ранее жителям республики было запрещено выходить на улицу в будние дни с 21:00 до 05:00, а также в субботу и воскресенье, то с 1 июня в стране комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Кроме того, со вторника кафе и рестораны смогут принимать у себя посетителей при условии соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что ближе к июлю власти вновь проанализируют статистику коронавируса, после чего определят дальнейшие действия.

Minval.az