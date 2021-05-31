Турция готова к диалогу и переговорам с греческой стороной без предварительных условий для развития двусторонних отношений во всех сферах. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс- конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

По его словам, Турция начала совместную работу с греческой стороной, нацеленную на сотрудничество и реализацию конкретных проектов и уже удалось договориться по 25 пунктам.

Достигнутое с греческой стороной в понедельник соглашение внесет взаимный позитивный вклад в туристический сектор стран, отметил Чавушоглу.

Кроме того, глава турецкой дипломатии акцентировал внимание на том, что Турция и Греция достигли договоренности о взаимном признании вакцин от коронавируса.

Minval.az