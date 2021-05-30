В штате Кадуна на севере Нигерии спасены 14 студентов частного вуза, похищенных 20 апреля вооруженными лицами.

Как сообщил комиссар внутренней безопасности и внутренних дел штата Кадуна Самуэль Аруван, студенты были переданы своим семьям.

Группа вооруженных лиц похитила 19 студентов частного университета Green Field 20 апреля текущего года. Спустя три дня пятеро из них были обнаружены мертвыми в окрестностях вуза, отмечает «Анадолу».

Похитители потребовали выкуп в обмен на освобождение студентов, однако губернатор штата Кадуна Насыр Ахмад аль-Руфаи отказался следовать требованиям злоумышленников.

Minval.az