В Вашингтоне прошла многотысячная акция в поддержку Палестины.

Участники акции собрались у мемориала Линкольна с флагами Палестины и плакатами с надписями в поддержку палестинцев.

Демонстранты скандировали лозунги «Свободу Палестине!», «Однажды Палестина будет свободна!»

В акции приняли участие, в частности, представители мусульманской общины США и ортодоксальные евреи, сообщает «Анадолу».

Поддержку акции оказали сотни американцев из разных штатов США, а также десятки мусульманских организаций.

Кроме того, в районе между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна были развернуты сотни палестинских флагов.

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