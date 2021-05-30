

В индийском городе Газиабад умер первый в мире человек, который заразился грибковым заболеванием «жёлтая плесень». Ранее его фиксировали только у пресмыкающихся, передаёт ТАСС.

59-летний Кунвар Сингх оказался в больнице из-за коронавируса. Инфекция, как выяснили врачи, была далеко не единственным недугом пациента. Оказалось, что мужчина страдает ещё и тремя грибковыми заболеваниями — «чёрной», «белой» и «жёлтой» плесенью. Скончался Кунвар из-за отравления организма токсинами.

По данным медиков, мужчина стал первым пациентом в мире, у кого нашли «жёлтую» плесень. Сейчас однако в больнице Harsh Hospital лечится ещё один пациент с таким заболеванием.

«Этот грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен возле мозга. Половина его челюсти удалена», — рассказал отоларинголог индийской больницы.

В настоящее время пациент принимает противогрибковые препараты. Пока уровень заражения грибковой инфекцией у него ниже, чем был у скончавшегося Кунвара.

Minval.az