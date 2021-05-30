

Сотрудники Google знали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

В прошлом году генеральная прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных. Как отмечает СМИ, компания продолжала получать сведения о геолокации, даже когда эта функция в телефоне была отключена. Она также заставляла производителей «прятать» от пользователей настройки конфиденциальности, допуская «активное искажение и/или сокрытие фактов».

Согласно документам, корпорация использует для определения геолокации разные сервисы, включая Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с Google.

«Возможно, именно так Apple нас одолеет», — сказал один из сотрудников корпорации, добавив, что Apple «с большей вероятностью» позволяла людям пользоваться приложениями и сервисами на основе определения местоположения, не делясь при этом сведениями.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил изданию The Verge, что генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович и конкуренты, участвующие в судебном иске, «изо всех сил постарались неправильно охарактеризовать наши услуги».

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