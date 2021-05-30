Американские спецслужбы следят за двумя иранскими кораблями, которые могут направляться в Венесуэлу. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Американские должностные лица не знают точно пункт назначения иранских кораблей, но полагают, что в конечном счете они могут направляться в Венесуэлу. По словам источников издания, намерение Ирана направить корабли в сторону Западного полушария остается загадкой, как и их груз.

Как отмечает Politico, должностные лица высокого ранга в венесуэльском правительстве были предупреждены, что принимать иранские корабли было бы ошибкой. При этом американское разведсообщество полагает, что пункт назначения иранских кораблей может измениться.

В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев.

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