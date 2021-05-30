Британский портал Daily Mail со ссылкой на собственные источники и отчет ООН рассказал о первом случае применения полностью автономных дронов, начиненных взрывчаткой, против пехоты.

По данным издания, инцидент произошел в Ливии еще в прошлом году, но данные о нем были опубликованы лишь сейчас.

Сообщения о первой атаке дронов без участия диспетчера имеют огромное значение для военных и вызывают неизбежные вопросы у гражданских — дело в том, что искусственный интеллект пока не настолько развит, чтобы отличить солдата от фермера.

«Современные системы, основанные на машинном обучении, не в состоянии отличить фермера от солдата. Так, фермеры могут взять в руки винтовку, чтобы защитить свою землю, а солдаты могут использовать грабли, чтобы опрокинуть орудийную башню. До сих пор сложно даже адекватно различать разные виды техники», — цитирует издание слова эксперта.

О последствиях имевшего место инцидента с автономной атакой дронов остается лишь догадываться.

Minval.az