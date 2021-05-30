Евросоюз должен ужесточить санкции в отношении России. С таким призывом в интервью изданиям медиа-группы Funke выступил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли.

«Евросоюз должен ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — заявил Сассоли.

Он также охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как очень напряженные. В этой связи он упомянул ситуацию с Алексеем Навальным и продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины.

Minval.az