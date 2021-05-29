В Индии пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за оказавшейся на борту летучей мыши. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Отмечается, что компания Air India выполняла рейс по маршруту «Дели-Ньюарк». Пассажиры испугались, что мышь может быть переносчиком коронавируса и сообщили о ней капитану судна, тот принял решение экстренно посадить самолет в индийском аэропорту. На земле летучую мышь передали зоозащитникам, которые отпустили животное в дикую природу.

Minval.az