Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский учёный Биргер Соренсен считают, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учёными в Ухани в период между 2002 и 2019 годами, и пришли к выводу, что их китайские коллеги, в том числе совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2. Затем, по мнению специалистов, они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики указывали на естественное происхождение вируса.

Далглиш и Соренсен пришли к выводу, что уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. По их мнению, «основа» коронавируса была взята у пещерных летучих мышей, а затем к нему «присоединили» новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-CoV-2.

Одно из доказательств лабораторного происхождения ковида — это ряд из четырёх аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» CoViD-19. Соренсен пояснил, что все аминокислоты имеют положительный заряд, они отталкивают положительно заряженные аминокислоты друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трёх. По его словам, четыре аминокислоты, выстроившиеся в ряд, — крайне маловероятное явление.

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