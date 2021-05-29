Израилю следует подумать о том времени, когда ему придется передать палестинцам контроль над их территориями, заявил в субботу командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Гаани, передает «Интерфакс».

«Я советую всем сионистам возвращаться обратно и выкупать дома, которые они продали в Европе, США или еще где-то, чтобы приехать на палестинские территории, до того, как эти дома подорожают», — сказал Гаани.

По его словам, «израильскому режиму нужно подумать о временах, когда он передаст контроль палестинцам над оккупированными землями».

Также военачальник отметил, что «силы палестинского сопротивления добились больших успехов в последние годы, поскольку они отправили в сторону Израиля только за три первых дня последнего сражения больше ракет, чем за 22 дня в декабре 2008 или январе 2009 годов».

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