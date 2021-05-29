Церемония начала строительства канала Стамбул в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года.

Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии телебашни в районе Чамлыджа в субботу в Стамбуле.

«Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит», — сказал турецкий лидер.

По словам президента, реализация проекта канал Стамбул повысит геостратегическую значимость турецкого мегаполиса.

«На правом и левом берегах новой искусственной водной артерии Турции будут построены два города. Эти города украсят облик Стамбула», — сказал президент.

Minval.az