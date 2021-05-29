Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в США нефть и нефтепродукты, среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей, следует из опубликованных данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

В отчете также указано, что в октябре 2020 года США импортировали из Ирана нефтепродукты в объеме 36 тыс. баррелей в сутки. В последний раз Иран экспортировал нефть в США в ноябре 1991 года. Тогда среднесуточный объем поставок составил 64 тыс. баррелей.

Американское ведомство приводит данные с 1973 года. Согласно им, Иран регулярно экспортировал нефть и нефтепродукты в США в период с 1971 по 1979 год. После этого поставки стали менее регулярными. В 1988 году США импортировали из Ирана 1 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, а затем импорт прекратился до июля 1991 года. Иран поставлял нефть в США еще пять месяцев, после чего поставки вновь прекратились до октября 2020 года.

Minval.az