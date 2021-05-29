Соединенные Штаты приостановят действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года из-за инцидента с самолетом компании Ryanair, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В заявлении отмечается, что принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, совершающего перелет между двумя государствами-членами Европейского Союза, а также последовавший за этим арест белорусского журналиста Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм. «Эти события произошли на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений народа Беларуси к демократии и правам человека», — считают в Белом доме.

В ответ на действия белорусских властей, США намерены предпринять ряд мер. Госдеп США предупреждение 4-го уровня, призывающее граждан США не путешествовать в Беларусь. Федеральное управление гражданской авиации выпустило уведомление, которым американским пассажирским перевозчикам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Кроме того, с 3 июня 2021 года Соединенные Штаты введут повторные санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, которые ранее были освобождены от санкций серией генеральных лицензий Министерства финансов США. В результате этой меры гражданам США будет запрещено совершать сделки с этими организациями.

Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками «разрабатывают список адресных санкций против ключевых представителей режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая».

Министерство финансов разработает и представит к рассмотрению президента новый указ, который предоставит Соединенным Штатам расширенные полномочия вводить санкции в отношении «представителей режима Лукашенко, сети его поддержки, а также тех, кто поддерживает коррупцию, нарушение прав человека и нападения на демократию». «Министерство юстиции, включая ФБР, тесно работает над этим вопросом с нашими европейскими коллегами», — отметила Псаки. Соединенные Штаты также приостанавливают действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении от 2019 года.

«Мы принимаем эти меры вместе с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность стремлениям народа Беларуси. Мы призываем Лукашенко разрешить заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить в политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и контролем ОБСЕ», — отмечается в заявлении Псаки.

Minval.az