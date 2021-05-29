Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило об обнаружении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов, сообщает издание VnExpress.

Глава ведомства министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса.

Отмечается, что вьетнамский гибридный штамм ковид гораздо более заразный и легко передается по воздуху.

Издание также сообщает, что в новом варианте коронавируса кроется причина стремительного увеличения числа новых случаев заболевания, фиксируемых в стране.

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