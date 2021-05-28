Госдепартамент США просит из федерального бюджета на 2022 финансовый год более $810 млн на иностранное вещание, в первую очередь на Россию, Китай и Иран. Об этом говорится в бюджетном запросе внешнеполитического ведомства, сообщает РБК.

Средства должны пойти подведомственному Госдепартаменту Агентству по глобальным медиа (USAGM). Оно курирует в том числе радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода».

«При запрошенном финансировании USAGM будет ориентироваться на вещание на ключевых рынках, таких как Китай, Россия и Иран, страны Ближнего Востока и Африки, сталкивающиеся с насильственным экстремизмом, изменением климата, кризисом в области общественного здравоохранения, угрозами демократическим ценностям и укреплением авторитарных режимов», — говорится в пояснительной записке.

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