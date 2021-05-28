Министерство обороны США запросило сотни миллиардов долларов из бюджета на 2022 финансовый год и объяснило это «российской и китайской угрозой», сообщается в пояснительной записке на сайте ведомства.

«Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, а также от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19», — заявили в Пентагоне. Отмечается, что расходы пойдут на инновацию и модернизацию, заботу о военнослужащих и построение отношений с союзниками.

Бюджет отражает ценности и приоритеты президента в области национальной безопасности, добавили в ведомстве. Запрошенная Министерством обороны США сумма составила 715 миллиардов долларов, в то время как на 2021 финансовый год утверждено было 703,7 миллиарда долларов. Таким образом, рост составил 1,6 процента. Новый финансовый год в США начинается с 1 октября 2021 года.

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