В Испании полицейские задержали главу колумбийской мафии, которого в его собственной стране разыскивают за подготовку и осуществление более сотни убийств. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую полицию.

Задержанный считается главой колумбийской криминальной организации Кордильера, которая действует не только в этой стране, но и в других частях мира, в частности, занимается наркотрафиком в других странах Южной Америки, Панаме, США, Мексике и Кабо-Верде.

Отмечается, что Колумбия дважды объявляла его в розыск за убийства, а также производство и хранение оружия. Среди жертв – его собственная теща, которую он, предположительно, убил за хищение денег организации.

Задержанный перебрался в Испанию в 2015 году с целью создания ячеек организации в Испании, Бельгии и Франции.

В операции принимали участие правоохранительные органы Колумбии и Интерпол.

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