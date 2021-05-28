Число подтвержденных случаев инфицировании COVID-19 в мире составило 168 599 045 человек. За последние сутки прирост составил более чем 545 тысяч. Число летальных исходов от коронавируса возросло более чем на 12,4 тысяч — 3 507 477 умерших, пишет ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Свыше 38% случаев заражения за минувшие 24 часа зафиксированы в Юго-Восточной Азии (208 644), в который ВОЗ включает также Индию. На втором месте — Северная и Южная Америка (205 660), на третьем — Европа (70 197).

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в:

США (32 869 009),

Индии (27 555 457),

Бразилии (16 274 695),

Франции (5 535 701),

Турции (5 220 549),

России (5 044 459),

Великобритании (4 473 681),

Италии (4 205 970),

Германии (3 669 870),

Испании (3 663 176),

Аргентине (3 622 135),

Колумбии (3 294 101).

Летальных исходов больше всего в:

США (586 890),

Бразилии (454 429),

Индии (318 895),

Мексике (222 232),

Великобритании (127 758), Италии (125 793),

России (120 406),

Франции (108 354),

Германии (88 187),

Колумбии (86 180),

Испании (79 888),

Иране (79 384).

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