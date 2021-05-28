Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден, разговаривая с другом по телефону признался, что принимает наркотики вместе с экс-мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри, сообщает Daily Mail.

«Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри», — говорит на опубликованной аудиозаписи неизвестный, по голосу похожий на Хантера Байдена.

Потом он сообщает, что, когда употреблял наркотик, он учился в Джорджтаунском университете.

«Кажется, я был на втором курсе», — уточняет мужчина.

Аудиозапись 2019 года получена с ноутбука Байдена-младшего. Также там говорится, что информация из данного разговора противоречит словам 51-летнего Байдена-младшего о том, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков на время до тех пор, пока он не окончил учебное заведение. Об этом сын американского президента написал в своей книге, выпущенной в апреле этого года.

Minval.az