Мировое сообщество вышло на принципиально новый этап развития, вступило в новую эру, и Соединенным Штатам следует найти современную защиту от угроз. Такое мнение высказала в пятницу вице-президент США Камала Харрис.

«Мы теперь вступаем в новую эру. Новую эпоху, характеризующуюся ее собственными испытаниями, ее собственными вызовами и ее собственными благоприятными возможностями», — сказала заместитель главы американской администрации, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

«Пандемия ускорила происходившее ранее. И она ускорила переход нашего мира в новую эру, навечно повлияла на наш мир, навечно повлияла на наши взгляды», — заявила Харрис. При этом она признала, что мир взаимосвязан и страны все сильнее зависят друг от друга.

«Банда хакеров способна сорвать поставки топлива на всем побережье. Углеродные выбросы одной страны способны угрожать сохранению всей Земли. Такова эра, в которой мы живем. И она не похожа ни на какую из предыдущих», — отметила вице-президент США. «Стоящий перед нами вызов, — убеждена она, — заключается в решении вопроса о том, как обеспечить современную защиту от современных угроз».

Под «бандой хакеров» и перебоями в поставках топлива она имела в виду недавнюю кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, уточняет ТАСС. Администрация США утверждает, что ответственные за эту хакерскую атаку злоумышленники находятся в России.

Minval.az