

Результаты испытаний первого турецкого вооруженного беспилотного катера SİDA удовлетворительные. Катер точно поразил условную цель противника.

Об этом агентству «Анадолу» заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

Катер SİDA разработан турецкими оборонными компаниями в рамках проекта ULAQ на оборонной верфи ARES в Анталье. Активное участие в проекте приняли специалисты компании Meteksan.

Глава Управления оборонпрома Турции лично наблюдал за первыми испытаниями SİDA, а затем посетил верфь, где был создан прототип катера.

Демир отметил, что беспилотные системы являются одним из приоритетов развития военно-промышленного комплекса Турции.

«Успехи турецких БПЛА на поле боя общеизвестны. Мы работаем и над применением беспилотных систем в ВМС. Сегодня мы видим конкретные результаты этой работы. Первый турецкий вооруженный беспилотный катер SİDA с отечественными ракетными системами Cirit и UMTAS успешно поразил цель на расстоянии 5 км. Скорость, маневренность и дальность поражения цели отвечают заданным критериям. Работа по модернизации SİDA продолжится», — отметил он.

Демир сообщил, что в ходе испытания применялась боеголовка производства компании Roketsan. По его словам, в будущем в SİDA будут интегрированы и другие ударные элементы.

«В будущем будут произведены и другие виды беспилотных катеров. Турция продолжает развивать имеющиеся технологии и намерена превратиться в одного из лидеров в производстве беспилотных систем в мире. Мы доказали свое лидерство в производстве БПЛА. Успехи налицо, и мы продолжим усилия в этом направлении», — сказал он.

Демир отметил, что на повестке турецкой оборонной промышленности сегодня стоит ряд важных направлений, в частности оснащение беспилотных систем вооружения элементами радиоэлектронной борьбы и уничтожение надводных и подводных целей.

Minval.az