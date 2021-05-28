Иранские ученые работают над несколькими спутниками, пять из них будут запущены уже в ближайшее время, передает агентство IRNA.

В первую очередь идет работа над спутниками, которые будут запущены на низкую околоземную орбиту — от 160 до 2 тыс км: это «Нахид-1», «Нахид-2», «Симорг», «Толо», «Зульдженах», «Парс-1» и «Зафар-2».

Помимо этого, ученые создают аппараты, которые предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту Земли (высота около 800 км).

Власти ИРИ также планируют осуществить запуск еще одного спутника на высоту 36 тыс км, то есть на геосинхронную орбиту.

Часть спутников могут быть запущены до окончания президентских полномочий Хасана Роухани, срок которого истекает в конце августа.

Minval.az