Власти Японии продлили режим чрезвычайного положения в крупных городах страны из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.

«С середины месяца количество зараженных по стране снижается, но ситуация по-прежнему непредсказуема», — цитирует Bloomberg премьер-министра страны Ёсихидэ Сугу.

По информации агентства, режим ЧП продлится до 20 июня.

В Японии по-прежнему существуют опасения по поводу эпидемиологической безопасности на время проведения Олимпийских игр, а результаты опросов общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации: от COVID-19 в Японии пока привили чуть больше 5% населения.

Ранее газета Asahi Shimbun, являющаяся официальным партнером Олимпийских игр 2020 года в Токио призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Minval.az