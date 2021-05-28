Американский генерал предостерег от обострения отношений с Китаем и Россией, посоветовав принять срочные меры для улучшения глобальных связей и предотвращения новой «войны великих держав», передает Fox News.

В обращении к выпускникам Военно-воздушной академии глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли заявил, США движутся в опасном направлении, поддерживая соответствующий уровень конкуренции с Китаем и Россией.

«Сейчас мы переживаем 76-й год мира после Второй мировой войны. И он находится в напряжении, мы видим, как он истощается», — сказал Милли. «Руководствуясь историей, нам было бы разумно оторвать взгляд от бесконечной срочности настоящего, чтобы создать условия для будущего, которые предотвратят войну великих держав.

«Мы находимся в соревновании великих держав с Китаем и Россией», — продолжил он. «И мы должны поддерживать конкуренцию и избегать конфликта между великими державами».

«Мы живем в эпоху технологического развития», — сказал Милли. «Искусственный интеллект, робототехника, человеческая инженерия, гиперзвук, высокоточный огонь на большие расстояния — теперь мы можем видеть и поражать цели на расстояниях, которых никогда не было в истории человечества. Страна, которая осваивает новые технологии, сочетает их с доктринами и развивает лидерские качества, и сделает это лучше всех, получит решающее преимущество в следующей войне».

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