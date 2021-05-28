Несмотря на недавно прекращение огня между Израилем и ХАМАС, Управление военной разведки ЦАХАЛ уже готовится к новому витку насилия, пишет Jerusalem Post.

В разведывательном подразделении (Аман) считают, что ХАМАС все еще полностью осознает ущерб, нанесенный ему в ходе операции «Страж стен».

В среду лидер ХАМАС преуменьшил ущерб, нанесенный военной инфраструктуре в ходе 11-дневной операции. Он пригрозил возобновить боевые действия, если Израиль «совершит большое безумие в Иерусалиме и на святых местах».

ЦАХАЛ заявляет, что у есть сотни целей, по которым он готов нанести удар, и продолжает добавлять новые.

Согласно оценке израильской разведки, Мохаммед Дейф, командир «Иззадин аль-Кассам», так называемого «военного» крыла ХАМАС, хотел совершить несколько нападений на Израиль, включая трансграничный рейд против войск или гражданского населения, а также уничтожить систему ПВО «Железный купол» крупными ракетными залпами.

Хотя ЦАХАЛ понимает, что ему не удалось уничтожить ракетные арсеналы в блокированном секторе Газа, но полагает, что удалось удержать ХАМАС от вступления в новую войну с Израилем в ближайшее время.

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