В историческом районе Стамбула Бейоглу в пятницу, 28 мая, состоится церемония открытия мечети Таксим, рассчитанной на 4 тысячи верующих.

В открытии мечети примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Тема строительства мечети в этой части мегаполиса долгие десятилетия находилась в повестке дня турецкой общественности, однако по различным причинам реализация проекта откладывалась.

Точку в вопросе поставил Реджеп Тайип Эрдоган, который в 2016 году объявил об окончательном утверждении вопроса.

Вскоре после предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года турецкий лидер посетил район Кышла, где в беседе с жителями района объявил, что настало время для строительства мечети на Таксиме.

Символическая церемония закладки фундамента мечети состоялась в феврале 2017 года, а процесс строительства стартовал в июне того же года.

На территории комплекса мечети, площадью 2 482 кв. м, также размещается выставочный центр и библиотека.

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