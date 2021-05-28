США расценивают предыдущий этап проведенного по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучения происхождения коронавируса как «недостаточный» и призывают перейти ко второму этапу, в ходе которого изыскания должны вновь вестись в том числе на территории Китая. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером постоянным представительством Соединенных Штатов при женевской штаб-квартире ООН.

«Первая фаза инициированного ВОЗ исследования источника COVID-19 была недостаточной и незавершенной. Мы призываем к оперативной, транспарентной, основанной на свидетельствах и осуществляемой под руководством экспертов второй фазе исследования, в том числе в Китайской Народной Республике», — отметило американское постпредство. По его словам, «исключительно важно, чтобы Китай предоставил независимым экспертам всесторонний доступ к полным, первоначальным данным и образцам», которые позволили бы «понять источник вируса и ранние стадии пандемии».

В миссии США заявили также, что ценят «заявленную приверженность ВОЗ» переходу ко второму этапу изучения истоков COVID-19 и «ожидают на этот счет новостей от генерального директора» организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Minval.az