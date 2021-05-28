Компания Microsoft сообщила о новой масштабной кибератаке хакерской группировки Nobelium, ответственной за атаку через программное обеспечение SolarWinds. По мнению американских властей, группировка якобы связана с Россией.

«С помощью этой последней атаки Nobelium попыталась атаковать около 3000 индивидуальных учетных записей в более чем 150 организациях», – указано в сообщении.

По данным Microsoft, от действий хакеров пострадали государственные ведомства и неправительственные организации.

Компания поясняет, что злоумышленники получили доступ к аккаунту американского Агентства по международному развитию (USAID) в сервисе по email-маркетингу Constant Contact, после чего разослали своим жертвам письма со ссылкой на вредоносный файл.

При этом часть подобных атак была заблокирована программным обеспечением Microsoft.

Minval.az