Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самым грязным» в мире. Ее слова приводит Washington Examiner.

В ходе выступления в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям, глава американского минэнерго подтвердила, что ведомство выступает против запуска российского газопровода «Северный поток – 2».

«Одна из причин, по которым этот трубопровод очень опасен, это то, что он будет поставлять самую грязную форму природного газа на Земле <…> Это плохо для нашего климата», – заявила Грэнхолм.

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