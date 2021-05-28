28 мая Азербайджан отмечает свой главный государственный праздник — День Республики. 103 года назад на карте мира появилось новое государство — Азербайджанская Демократическая республика, первая парламентская демократия на всем мусульманском Востоке, государство, где женщины получили равные с мужчинами гражданские и избирательные права на десятилетия раньше, чем в «продвинутой» Европе…Сегодня наша страна встречает свой праздник с особым чувством — после блистательной победы в Карабахе.

Мировые лидеры поздравляют президента Азербайджана с праздником. Уже 24 мая поздравительное послание главе государства направила королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II: «С большим удовольствием передаю азербайджанскому народу и Вашему превосходительству свои поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики». В тот же день — поздравление президента США Джозефа Байдена: «В этом году исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджана в 1991 году. В течение этого времени Соединенные Штаты Америки и Азербайджанская Республика, укрепляя связи между нашими народами, работали вместе в вопросах безопасности, энергетики и демократического управления». А российский президент Владимир Путин в своем вчерашнем поздравлении отметил значительные успехи Азербайджана в социально-экономической и научно-технической сферах и высокую репутацию на мировой арене.

Азербайджан с главным государственным праздником поздравили король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, король Нидерландов Виллем-Александр…Список можно продолжать, а поздравительные телеграммы приходят из самых разных столиц.

А теперь — «невидимая сторона». Конечно, такие поздравления — часть государственного протокола. Но многие даже мелкие на первый взгляд детали, смысловые оттенки текста, то, поступило ли поздравление накануне праздника или уже после, наконец, кто именно его подписывал — все несет смысловую и политическую нагрузку.

Сегодня мировые лидеры не просто поздравляют Азербайджан с государственным праздником. Мировая политическая элита, как показывают эти самые протокольные тонкости, считает президента Азербайджана надежным и ценным партнером. А нашу страну — состоявшимся, сильным и самодостаточным государством, с которым имеет смысл налаживать долговременное сотрудничество, обсуждать важные тренды и реализовывать по-настоящему масштабные проекты. Более того, теперь мировая элита делает выводы и из победы Азербайджана в Карабахе. Где было все: и патриотизм, и единство народа, и высочайший профессионализм армии, и выверенная дипломатия, и четкое «гражданское» управление…Сегодня, когда стратегические и тактические «задумки» Азербайджанской Армии уже изучаются в ведущих военных академиях мира, нет сомнений, что решения в области социального управления и дипломатии с той же пристальностью и скрупулезностью изучаются в гражданских «мозговых центрах». С тем же главным выводом: Азербайджан доказал свою государственную состоятельность и коренным образом изменил расклад сил в регионе. А значит, мировой дипломатии самого высокого уровня пора корректировать подходы с учетом новых трендов.

И тем контрастнее на этом фоне «поздравительная тишина» в самой Армении. Где как бы тоже отмечают «день первой республики» 28 мая, но вот поздравлений не слышно.

Возможно, по законам жанра, здесь стоило бы напомнить, что «День первой республики», как именуют в Армении 28 мая, вообще не в почете. Что его старательно задвигают в тень Сардарапатской битвы. И вообще, похоже, еще не решили, как же относиться к тому историческому факту, что в 1918 году на Кавказе была провозглашена независимая Армения, но вот точку в ее истории поставила Москва. И это не единственная историческая «сложность». Новоиспеченная Армения, возникшая на землях азербайджанского Эриванского ханства, успела втянуться в войну и с Азербайджаном, и с Грузией, и с Османской Империей, все три войны проиграть и, если бы не XI Красная Армия, имела все шансы вообще исчезнуть с карты. Словом, неудобный исторический опыт. Особенно с учетом разгрома в Карабахе.

Но дело не только и не столько в «праздничном календаре» самой Армении. И даже не в военном поражении как таковом — хотя, будем реалистами, проигранная война тоже что-то значит. Куда важнее другое. Все меньше стран, которые воспринимают Армению как независимое государство. Использовать тему против кого-то, включая ту же Турцию, отметиться громкой фразой в расчете на голоса местных этнических армян — это да, но вот завязывать серьезные межгосударственные отношения — увольте. Армения, в полном соответствии с прогнозами местных экспертов, «вылетела с глобуса», растеряв остатки суверенитета и государственного достоинства. Просто потому, что вопросы, касающиеся «форпоста», решают с его «хозяином». И даже если «форпост» шумно обижается и пытается хозяина сменить, это не меняет его «форпостного» статуса.

И вот это уже надолго.

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