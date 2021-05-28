Турция отказалась согласовать совместное заявление стран Североатлантического альянса, в котором упоминались «карательные меры» в отношении Беларуси за экстренную посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Анкара настаивала на удалении из текста формулировок, содержащих угрозу прекращения сотрудничества НАТО с Минском, а также на отказе от упоминания поддержки новых санкций Запада в отношении Беларуси.

При этом в итоговом заявлении указано, что альянс осуждает произошедшее и требует освободить задержанного после посадки самолета основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

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