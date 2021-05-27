Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Дата: 2021/05/28 0:46
Раздел: Мир
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«Эмоции нашей нации находятся на высоком уровне — как в Азербайджане, так и в Турции», — отметил министр
Все нерешенные вопросы должны решаться мирно, путем дискуссий, заявила она
Полученная информация будет проанализирована
Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава МИД Турции Чавушоглу после матча сборных Турции и Азербайджана по футболу в Аланье, сопроводив публикацию соответствующими фотографиями
Мероприятие инициировано Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле
Вашингтон заявил, что готов помочь Баку и Еревану при демаркации границы
«Дорогой брат, прошу принять мои наилучшие пожелания», — говорится в поздравлении
Генерал-майор Г.Махмудов отметил, что азербайджанская сторона незамедлительно и объективно проинформировала общественность об инциденте на государственной границе
«Уверен, что наше братство и сотрудничество являются самым большим гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе», — отметил президент Турции