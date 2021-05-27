«Эта провокация Армении очень опасна. Потому что отправка двух диверсионных групп с заданием заминировать тыловые пути снабжения Азербайджанской Армии — это беспримерное событие со времен Второй Карабахской войны». Об этом заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона», известный военный эксперт Игорь Коротченко. Его слова приводит АПА.

«Дата последней попытки диверсионной провокации Армении выбрана не случайно»

Он отметил, что дата диверсионной провокации армянской стороны выбрана не случайно: «Мы видим, что Армения прилагает усилия, чтобы создать большую шумиху вокруг отдельных мелких пограничных инцидентов. Полагаю, что и дата последней диверсионной провокации Армении была выбрана не случайно. Попытка совершить этот диверсионный акт накануне 28 мая — Дня Республики Азербайджана не случайна. Заявление армянской стороны о том, что 6 военнослужащих, якобы попавших в плен к Азербайджану, не являются диверсантами, а являются мирными военными, выполняющими инженерные задачи, абсурдно. Инженерные задачи не выполняются в 3 часа ночи, да к тому же на чужой территории… Это глупо. Три часа ночи самое благоприятное время для тайного пересечения государственной границы, совершения диверсии, террористического акта. На что надеялась армянская сторона? Очевидно, что этим шагом Ереван надеялся компенсировать свой провал во второй Карабахской войне. Похоже, что определенные реваншистские силы в Генеральном штабе Вооруженных сил Армении спланировали эту операцию для того, чтобы исправить свой имидж. Конечно, если бы акт диверсии совершился, Армения не признала бы свою вину. Но направит месседж своему сообществу, что они провели успешную операцию. Надо понимать, что азербайджанские пограничники, военные контролируют ситуацию на границе с помощью приборов ночного видения, тепловизоров. Поэтому азербайджанские военные, проведя успешную операцию, задержали диверсантов. Еще раз отмечу, что в 3 часа ночи личный состав спит, никаких инженерных работ не ведется. задержанные были армянскими диверсантами. Безусловно, эта операция армянской стороны потерпела фиаско благодаря бдительности азербайджанских военных”.

«Если бы произошел диверсионный акт, который сегодня пыталась совершить Армения…»

И.Коротченко отметил, что тема делимитации и демаркации границ с Азербайджаном неприемлема для Армении: «Поэтому эта тема политизирована. Оппоненты Пашиняна расценивают переговоры по данному вопросу его слабостью и упущением позиций Армении. Если бы произошел диверсионный акт, который сегодня пыталась совершить Армения, вопрос определения точной линии азербайджано-армянской границы вышел бы с политической повестки дня на несколько месяцев. К счастью, этого не произошло. Армения, хочет она этого или нет, будет вынуждена определять линию границы с Азербайджаном на основе советских карт середины 70-х годов прошлого века. Где четко обозначены границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Армения должна решать вопрос о границе. Но Армения не хочет решать этот вопрос. Почему? Потому что Армения после Первой Карабахской войны, оккупации, вообще не признавала линию границы. Она грабила материальные и природные богатства оккупированных азербайджанских территорий. Теперь же от Армении требуется определить линию границы. Естественно, это вызвало коллективный мозговой взрыв в Армении. Они не могут себе представить, что будут лишены материальных, природных богатств Азербайджана, которые они расхищали, грабили в течение 30 лет.

Естественно, что в этих вопросах необходимо учитывать и предвыборный контекст в Армении. В Армении предстоят внеочередные парламентские выборы. Между карабахским кланом и Пашиняном идет ожесточенная борьба. Они обвиняют друг друга в том, что не защищают интересы Армении. Если бы диверсия в Кяльбаджарском районе совершилась, то это увеличило бы политические шансы Пашиняна в глазах реваншистско настроенной части армянского общества».

«Кремль и МИД РФ дадут четкий сигнал Еревану о том, что такие опасные провокации будут предотвращаться»

Российский военный эксперт подчеркнул, что позиция его страны по данному вопросу однозначна: «Позиция Моксвы по пограничным инцидентам взвешенная. Эта позиция заключается в том, что проблемы, возникающие в настоящее время, должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем. О делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы также говорили президент Путин и министр иностранных дел Лавров. Короче говоря, Россия не заинтересована в росте военной напряженности на Южном Кавказе. Хочу надеяться, что Кремль и МИД РФ дадут четкий сигнал Еревану о том, что такие опасные провокации будут предотвращаться и не повторятся».

«Делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы означает стабильность и мир на Южном Кавказе»

И.Коротченко также уточнил, почему важны делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы: «Точное определение границ означает стабильность. Это означает, кто на какой стороне расположен, чтобы исключить возможность пограничных инцидентов. Одним словом, делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы означает стабильность и мир на Южном Кавказе. Армения не хочет определять границы, также как не хочет давать Азербайджану карту заминированных территорий. Определенные силы в Армении, как всегда, надеются на реванш, хаос. Они не хотят выполнять условия трехсторонних заявлений, создания коридора между Азербайджаном и Нахчываном. Эти силы ведут Армению в политический и исторический тупик. К сожалению, эти силы сегодня ведут борьбу за власть в стране. Считаю, что Россия, учитывая все риски, используя свое влияние, будет оказывать давление на Армению для скорейшего решения вопроса делимитации и демаркации границ».

Minval.az