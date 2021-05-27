Президент США Джо Байден призвал американское разведывательное сообщество уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить о результатах в течение трех месяцев. Об этом сообщает Белый дом.

«Я попросил разведку удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая может приблизить нас к окончательному выводу, и доложить мне о результатах через 90 дней. В рамках этого отчета я интересуюсь, в каких областях могут потребоваться дальнейшие исследования, включая конкретные вопросы, касающиеся Китая. Я также просил, чтобы эти усилия включали работу наших национальных лабораторий и других правительственных агентств по расширению усилий разведывательного сообщества», — сообщил президент

Он также призвал спецслужбы регулярно информировать Конгресс о своей работе.

По словам американского лидера, США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы «заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным.»

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