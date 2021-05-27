По итогам 2020 фискального года F-35A Lightning II назван самым боеспособным истребителем Военно-воздушных сил (ВВС) США, пишет Air Force Magazine.

Журнал отмечает, что с 2019-го по 2020-й показатель Mission Capable Rate (MCR) у истребителя пятого поколения вырос с 61,6 до 76,07 процента. За это же время данный параметр у F-22A Raptor изменился с 50,57 до 51,98 процента. Тогда же MCR вырос у F-15C, F-16C и F-16D, но снизился у F-15D и F-15E.

Air Force Magazine отмечает, что улучшение боеспособности F-35A Lightning II объясняется обновлением парка самолетов, а также увеличением числа доступных запасных частей и открытием новых складов для них, что стало возможным благодаря дополнительному финансированию программы истребителя пятого поколения.

Журнал напоминает, что ВВС США планируют постепенно избавляться от F-15C и F-15D, а также в перспективе и от F-22A Raptor.

В апреле издание The Drive сообщило, что F-35A Lightning II ВВС США получат планшет с «магазином приложений».

В том же месяце в Defense News заметили, что F-35A Lightning II не способен в отсутствие воздушной дозаправки преодолевать значительные расстояния над Тихим океаном, потому в одних из последних военных играх ВВС США оказался бесполезным для проникновения вглубь воздушного пространства Китая.

В марте журнал The National Interest написал, что F-35A Lightning II, созданный американской корпорацией Lockheed Martin, может стать «убийцей» вражеских кораблей.

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