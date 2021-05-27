Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов оценил ситуацию в стране в последние годы как «самую трудную в истории», текст послания опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны… Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего», — заявил Ким Чен Ын, отметив, что достижениями КНДР обязана «беззаветной преданности и героической борьбе» рабочего класса.

Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, «выйдя за рамки стадии защиты» и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.

Minval.az