Президент Франции Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек.

«Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде. У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды… Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида», — сказал Макрон, выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском городке Гисози, передает РИА Новости.

Он также попросил прощения у народа Руанды.

Франция 7 апреля открыла архивы, относящиеся к периоду геноцида в Руанде 1994 года, в результате которого погибли около 800 тысяч человек.

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